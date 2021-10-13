Рим, 13 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Примерно у четверти работников сферы сельского хозяйства Италии нет «антикоронавирусных сертификатов», с такой оценкой выступили в среду, 13 октября, в бизнес-ассоциации Coldiretti.

GregMontani Виноград

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Речь идет о 100 тысячах человек.

Правительство страны должно пойти навстречу участникам рынка, смягчить новые эпидемиологические нормы, иначе под угрозой будет сбор урожая, отметили эксперты.

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и аналогичная акция грузоперевохчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги.