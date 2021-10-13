Рим, 13 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Правительство Италии должно поставить своей целью «общенациональное умиротворение», заявил на встрече с премьером Марио Драги в среду, 13 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и аналогичная акция грузоперевозчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги.

Ответом правительства должна стать оплата тестов для тех, кто еще не привился, полагает Сальвини.