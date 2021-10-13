Триест, Италия, 13 октября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Если правительство Италии не изменит новые «антикоронавирусные» правила, то 15 октября прекратит работу не только порт Триеста, с таким заявлением выступили представители профсоюза портовиков в среду, 13 октября.

В порту

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Уже достигнуты договоренности о том, что забастовка одновременно начнется и в большинстве других портов страны, добавили в профсоюзе.

Ранее о вероятности общенациональной забастовки (по аналогичной причине) сообщили и в национальной ассоциации грузоперевозчиков.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.