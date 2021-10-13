Ньюкасл, Великобритания, 13 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. 13 октября журналист Кристиан Фальк в своемTwitter-аккаунте сообщил, что «Ньюкасл» интересуется 25-летним форвардом лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Тимо Вернером.

Granada Тимо Вернер

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется также полузащитником каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо и защитником мюнхенской «Баварии» Никласом Зюле.

В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Саутгемптона» и одной результативной передачей.

8 октября фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии приобрел 100% акций «Ньюкасла» за 358 миллионов евро.