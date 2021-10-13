Рим, 13 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Около 10% сотрудников правоохранительных органов Италии не имеют «антикоронавирусных сертификатов», передает Mediaset в среду, 13 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Речь идет примерно о 60 тысячах человек.

Другие категории «зоны риска», где значительная часть сотрудников может с 15 октября остаться без работы и без зарплаты — грузоперевозки, порты, сельское хозяйство.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.