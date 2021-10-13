Рашка, , 23:08 — REGNUM Белград попытается сохранить мир, но если в Косово и Метохии произойдет всплеск насилия по отношению к сербам, власти защитят свой народ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 13 октября в городе Рашка вблизи административной линии между центральной Сербией и Косово во время встречи с косовскими сербами.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только имейте в виду, какова цена, которую мы должны заплатить за это. Поэтому я прошу вас, давайте попытаемся избежать такого сценария», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что США, Великобритания и Германия не откажутся от «полной независимости Косово». Поэтому Вучич ожидает, что Сербию ожидает трудный период, так как самые влиятельные государства в мире, кроме независимости Косово, потребуют еще и «исчезновения Республики Сербской».

Напомним, что 13 октября утром произошел новый инцидент на севере Косово и Метохии. Албанские боевики ворвались на север края якобы с целью борьбы с криминалом и контрабандой. Они входили в магазины и аптеки, разбивая полки и уничтожая товар. Сербы вышли на улицы в знак протеста. Боевики использовали против демонстрантов огнестрельное оружие, десять человек получили ранения, один серб находится в критическом состоянии.