Вашингтон, 14 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В США уровень вакцинации от COVID-19 вырос более чем на 20% после принятия многими компаниями мандата на прививки. При этом число новых случаев заражения и смертей снизилось, сообщили 13 октября представители Белого дома.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Шприц

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Координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц сообщил журналистам, что 77% американцев, имеющих право на вакцинацию, получили хотя бы одну прививку.

Уровень вакцинации повысился благодаря мандатам, введённым частными предприятиями, системами здравоохранения, социальными учреждениями и органами власти штатов и местного самоуправления, сказал он на брифинге.

Напомним, что в США губернатор штата Техас Грэг Эбботт подписал закон, запрещающий учреждениям и компаниям требовать от жителей штата подтверждения вакцинации от COVID-19 в качестве условия оказания каких-либо услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов-республиканцев представила законопроект о защите медицинских данных американцев, чтобы не позволить федеральным агентствам под руководством президента США Джо Байдена ввести вакцинные паспорта от COVID-19 или мандат на вакцинацию.