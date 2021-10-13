Рим, 13 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Полиция Италии в ближайшие дни должна активизировать работу по предотвращению возможных беспорядков, такое решение было принято на совещании в МВД в среду, 13 октября.

Полиция Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

С 15 октября в Италии нельзя будет попасть на рабочее место без предъявления «антикоронавирусного сертификата». Новые запреты уже стали поводом для многочисленных протестных акций, в Риме 9 октября они перетекли в беспорядки.

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.