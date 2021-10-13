Рим, 13 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Сенаторов Италии, не обладающих «антикоронавирусным сертификатом», с 15 октября перестанут пускать на рабочие места, соответствующее решение было утверждено в среду, 13 октября.

Georg Schelbert Сенат Италии

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Также сенаторам не будет выплачиваться зарплата за пропущенные из-за отсутствия сертификата заседания.

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.