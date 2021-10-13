Москва, 13 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Между Россией и Италией существует культурное сотрудничество, а также взаимодействие в области образовательных программ на уровне вузов. Об этом ИА REGNUM заявил представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Италии, заместитель генерального секретаря Итало-российской торговой палаты Василий Гольцов.

Италия

«Конечно же, не стоит забывать и о важности культурного сотрудничества между Россией и Италией, а также совместных студенческих образовательных программ, что в дальнейшем оказывает большое влияние на реализацию совместных инвестпроектов в наших странах, где нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и люди, знающие язык и культуру ведения предпринимательской деятельности», — сказал Гольцов.

По его словам, Итало-российская торговая палата играет огромную роль на данном новом этапе качественного развития двусторонних торгово-экономических отношений: «Являясь мостом в установлении более тесных связей между региональными торгово-промышленными палатами наших стран, ИРТП становится драйвером реализации огромного потенциала сотрудничества «от Тирренского моря до Тихого океана» и наполняет содержанием формулу партнерства: деловые миссии и выставочная деятельность, презентации регионов и компаний, активное участие в форумах и конференциях для диалога бизнеса и власти, что приведет к притоку инвестиционных, инфраструктурных и инновационных проектов, развитию товарооборота, а также устранению взаимных барьеров в интересах бизнеса, но во благо России и Италии».