Москва, 13 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Спад в мировой экономике в период пандемии коронавируса затронул в том числе и российско-итальянские экономические отношения. Об этом ИА REGNUM заявил представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Италии, заместитель генерального секретаря Итало-российской торговой палаты Василий Гольцов.

Флаг Италии

«В структуре международных экономических отношений России традиционно и исторически одно из ведущих мест занимает Италия, которая является нашим не только крупнейшим торговым, но и важнейшим инвестиционным партнером, благодаря чему реализуются проекты в абсолютно разных отраслях экономики, а также в сфере услуг. Конечно, спад в мировой экономике в «пандемийное» время затронул и наши двусторонние отношения: падение товарооборота, снижение деловой и инвестиционной активности», — сказал Гольцов.

Однако, по его словам, учитывая историческую важность сотрудничества, предпринимательское сообщество обеих стран делает практические шаги к восстановлению «допандемийных» показателей и достижению результатов 2017—2018 гг.: «Это показывает и статистика товарооборота за первое полугодие 2021 года, который вырос на 36% до практически 15 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такая положительная динамика напрямую связана с желанием, пониманием и готовностью к новой экономической реальности и построению новой архитектуры деловых связей, устойчивость которой требует от нас углубления интеграции в экономике, развития кооперационных связей, создания совместных проектов, а также необходимости максимального сближения производства с потребителями продукции и диверсификации географии размещения производств в целом».

Гольцов подчеркнул, что кризис — время возможностей, и здесь в ТПП РФ видят хороший шанс для регионов: «Именно межрегиональное сотрудничество наших стран может привести к успеху, если сегодня правильно оценить свои внутренние резервы и возможности, а также создать комфортные условия для притока инвестиций и обмена технологиями, где основную роль должны играть малые и средние предприятия. Все больше итальянских предприятий, присутствующих в России, экспортируют свою продукцию далеко за пределы нашей страны, что говорит о высокой степени конкурентоспособности уже российской продукции. Каждый год мы видим все больше российских компаний из регионов, имеющих свои филиалы в Италии и экспортирующих туда свою продукцию».

Специалист полагает, что именно в регионах появляется всё больше уникальных небольших производств со своим ноу-хау, которым при последующем росте будет интересна локализация в двух странах: «Например, совместно с итальянскими малыми и средними предпринимателями, которые имеют высокий уровень экономической культуры во многих отраслях, с целью получения продукции с высокой добавленной стоимостью уже под брендом «MADE WITH ITALY» («СДЕЛАНО С ИТАЛИЕЙ»), но произведенной в России. Такое стратегическое направление сотрудничества обсуждалось и на недавнем Восточном Экономическом Форуме, в рамках которого целая сессия была посвящена развитию российского-итальянского взаимодействия в разных сферах».