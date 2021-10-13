София, 13 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Специальное жюри кинокритиков (СЖК) Болгарии рекомендовало художественный фильм «Страх» софийского режиссера Ивайло Христова в качестве претендента на участие в ежегодной конкурсной программе киноакадемии США («Оскар»). Об этом 13 октября сообщило Болгарское радио.

Мигрант

Лента «Страх» рассказывает историю безработной учительницы из небольшого приграничного села, которая приютила нелегального мигранта и стала изгоем для собственных родных и близких. Фильм получил высшую награду на болгарском кинофестивале «Золотая роза», а также гран-при таллиннского кинофестиваля Black Nights Film Fest 2020».

По словам главы СЖК Болгарии профессора Божидара Манова, «Страх» отправляется в США с «целым вагоном отечественных и зарубежных премий, также надеждой на теплый прием американских экспертов и зрителей». В какой именно программе этот фильм будет продемонстрирован в Лос-Анджелесе, не уточняется.