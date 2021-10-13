Женева, Швейцария, 13 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 364 373 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5707 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 238 521 855 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 863 818 случаев смерти от заболевания.

Накануне ВОЗ сообщала о 257 154 выявленных инфицированных и 4148 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на брифинге, что смертность от COVID-19 в мире сократилась до минимального показателя за весь 2021 год.