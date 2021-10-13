Подгорица, 13 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Черногории за последние 24 часа от последствий, связанных с инфекцией SARS-CoV-2, скончались пять человек. Институт общественного здравоохранения (IPH) объявил, в общей сложности был диагностирован 341 новый положительный случай инфекции.

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Самому младшему из умерших было 50, а самому старшему 84 года. Общее количество смертей, связанных с COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 2005. Число активных случаев в стране составляет 5088.