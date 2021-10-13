Подгорица, 13 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Партия в сорок тысяч доз вакцины Sputnik V прибудет в Черногорию в пятницу, 15 октября, и иммунизация этой вакциной начнется в субботу, 16 октября, заявила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Как отмечается в сообщении минздрава, на данный момент в Черногорию прибыло 879 980 доз вакцин от различных производителей Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V.

В ближайший период ожидается поступление 100 тысяч доз вакцины «Синовак».