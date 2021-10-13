Рига, 13 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Лишь вакцинированные пожилые люди получат компенсации для покрытия стоимости подорожавших энергоресурсов. Об этом сообщила «МК-Латвия» со ссылкой на заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Tim Reckmann Вакцинация

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Отмечается, что размер такой компенсации составит 20 евро. При этом уточняется, что компенсация будет выплачиваться только в холодные месяцы.

Кроме того, правительство Латвии готово одобрить предложение министерства экономики об увеличении поддержки всех защищенных групп пользователей, включая многодетные и малообеспеченные семьи, чтобы компенсировать резкий рост цен на электроэнергию.

По расчетам властей, данная мера коснется примерно 150 000 домохозяйств страны, которые испытывают трудности с оплатой счетов.

Сообщается, что такие семьи получат компенсацию в размере 10 евро. Принятие решения должно быть утверждено правительством до конца октября нынешнего года.