Амстердам, 13 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Побочный эффект в виде нарушений свёртываемости крови наблюдается в ряде случаев применения вакцин Janssen (Johnson & Johnson) и Vaxzevria (AstraZeneca), сообщили 13 октября в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Цитата из к/ф «Приключения Питкина в больнице». Реж. Роберт Эшер. 1963. Ведикобритания «Врач»

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EMA уточняет, что у вакцинированных одним из вышеуказанных препаратов наблюдается в ряде случаев тромбоцитопения (нарушение свёртываемости), включая иммунную тромбоцитопению.

Случаи тромбоцитопении наблюдались в течение первого месяца после вакцинации. При этом в одних случаях наблюдалось кровотечение, в других — нет.

Фармрегулятор добавил, что «некоторые из этих случаев произошли у людей с иммунологическим анамнезом». Также отмечается, что при вакцинации Janssen существует риск венозной тромбоэмболии.