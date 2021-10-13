Рига, 13 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. С 25 октября нынешнего года предприятиям общественного транспорта Латвии разрешено не предоставлять льготы на проезд людям без ковид-сертификатов. Об этом говорится в новом постановлении правительства страны.

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Подчеркивается, что это касается общественного транспорта, который дотируется местными самоуправлениям, и лиц, достигших совершеннолетнего возраста.

Решение аргументировано тем, что сейчас именно общественный транспорт связан с высоким риском распространения коронавируса, в то же время уменьшить его загруженность невозможно. Поэтому решено временно ограничить перемещение на общественном транспорте людей, которые не привиты полностью и не переболели COVID-19.

Для практического применения данного постановления Национальная служба здравоохранения передаст поставщикам услуг по перевозке данные о людях, которым положены льготы на проезд. Предприятия смогут на месте определить, есть ли у таких лиц сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, и на основании этой информации принять решение о предоставлении льгот или отказе в них.