Москва, 13 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В мире до сих пор не все страны приступили к вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге 13 октября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«На сегодняшний день вакцинация ещё не начата в трёх странах — это Бурунди, Эритрея и Северная Корея», — сказал он.

Гебрейесус также сообщил, что 56 государств не смогли достичь поставленной ВОЗ цели по вакцинации 10% населения к концу сентября, и ещё больше стран, по его словам, рискуют не достичь цели по вакцинации 40% населения к концу текущего года.

Глава ВОЗ констатировал, что эти страны были фактически исключены из глобального вакцинного рынка, в связи с чем вновь призвал государства и компании, контролирующие поставки препаратов от COVID-19, отдать приоритет снабжению стран вакцинами через международный механизм COVAX.