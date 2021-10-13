Женева, Швейцария, 13 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Смертность от COVID-19 в мире сократилась до минимального показателя за весь 2021 год. Об этом сообщил на брифинге 13 октября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Количество случаев смерти от COVID-19, данные о которых к нам поступают, продолжает снижаться и в настоящее время находится на самом низком уровне почти за год», — сказал он.

Вместе с тем глава ВОЗ отметил, что абсолютные показатели смертности от коронавируса остаются значительными. По его словам, организация еженедельно регистрирует около 50 тысяч случаев летального исхода, при этом «их реальное число, несомненно, выше».