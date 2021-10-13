Екатеринбург, 13 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Свердловской области посещение свободных от коронавируса зон будет возможно не только по QR-кодам, подтверждающим факт вакцинации или перенесённого COVID-19, но и по специальным справкам. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

geralt QR-код

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Он отметил, что справки должны быть установленного образца. Скреплять такие документы должны печатью медицинского учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября QR-коды вводят для посещения библиотек, музеев, выставочных центров и ряда других учреждений. А с 8 ноября в этом списке будут филармонии, концертные площадки, театры, кинотеатры и др.