Манила, 13 октября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Карантин для въезжающих на Филиппины с отрицательным ПЦР-тестом полностью привитых от COVID-19 иностранцев и граждан республики отменён с 14 октября, сообщили 13 октября в пресс-службе президента страны.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Санитар

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Граждане Филиппин, полностью вакцинированные, могут воспользоваться карантином в специальном учреждении, пока ПЦР-тест не подтвердит, что они здоровы. Иностранным гражданам рекомендуется в течение двух недель самостоятельно наблюдать за своим самочувствием. Всё это касается только полностью вакцинированных от коронавируса.

Люди, приехавшие на Филиппины, не пройдя полной вакцинации, должны находиться на карантине в специальных учреждениях. На пятый день карантина они должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 и, если он окажется отрицательным, смогут выйти из изоляции.

В этом случае иностранные граждане, въезжающие на Филиппины, должны на шесть дней забронировать номер в отеле. Если непривитый или частично привитый турист — несовершеннолетний, а приехавшие с ним взрослые полностью привиты, он должен соблюдать протокол карантина.