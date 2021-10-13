Воронеж, 13 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Воронежской области с 13 октября в санаториях, гостиницах, базах отдыха, домах отдыха и иных подобных объектах размещать постояльцев будут при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

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Для заселения понадобится отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа с момента исследования, или справка о медотводе от вакцинации, действующая на дату заезда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в регионе сертификат о вакцинации против COVID-19 приравняли к QR-коду при посещении заведений и учреждений, где QR-коды обязательны, а также расширили перечень заведений, которые можно посетить без этих документов.