Москва, , 18:37 — REGNUM В США создана и благополучно функционирует система «легализованной коррупции», заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

Коррупция Publicdomainpictures.net

Об этом российский лидер напомнил в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

Путин уточнил, что официальный лоббизм, признанный в США законным, ничем не отличается от коррупции.

«Что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция», — сказал Владимир Путин.

При этом, отметил российский лидер, о такой ситуации в США предпочитают не говорить.

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