Путин напомнил, что в США действует система легализованной коррупции
Москва, 13 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В США создана и благополучно функционирует система «легализованной коррупции», заявил 13 октября президент России Владимир Путин.
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Коррупция
Об этом российский лидер напомнил в ходе форума «Российская энергетическая неделя».
Путин уточнил, что официальный лоббизм, признанный в США законным, ничем не отличается от коррупции.
«Что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция», — сказал Владимир Путин.
При этом, отметил российский лидер, о такой ситуации в США предпочитают не говорить.