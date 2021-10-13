Воронеж, 13 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Воронежской области с 13 октября сертификат о вакцинации против COVID-19 приравнивается к QR-коду — при посещении заведений и учреждений, где QR-коды обязательны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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Без QR-кодов и сертификатов о вакцинации можно посещать заведения общепита на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 11 октября QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, обязательны для посещения фитнес-клубов, бассейнов, зоопарков и океанариумов, музеев, кинотеатров, санаториев, гостиниц и организаций общепита Воронежской области.