Бишкек, 13 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Власти России согласились увеличить объём импорта в Киргизию без обложения вывозной пошлиной бензина до 650 тысяч тонн в год и дизельного топлива — до 550 тысяч тонн. Об этом сообщили в министерстве энергетики и промышленности сегодня, 13 октября.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

Представители энергетических ведомств двух стран подписали протокол о внесении соответствующих изменений в Соглашение между российским и киргизским правительством.

ИА REGNUM напоминает, что по условиям прежнего межправительственного договора, на 2021 год были предусмотрены беспошлинные поставки из России 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизтоплива, 100 тысяч тонн авиационного топлива и 50 тысяч тонн сырой нефти.

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