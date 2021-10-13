Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В последние две недели в Санкт-Петербургском государственном университете зафиксировано ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19, растёт количество заболевших. говорится в публикации на сайте вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Двенадцати коллегий СПБГУ

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«Если с 20 по 26 сентября 2021 года заболели 2 работника (никто не госпитализирован), а с 27 сентября по 3 октября заболели 7 работников (госпитализирован 1), то с 4 по 11 октября заболел уже 21 человек (госпитализирован 1 работник)», — рассказали в СПбГУ.

В настоящее время больны СOVID-19 в университете 43 обучающихся. Начиная с 1 сентября 2021 года переболел ковидом 61 человек, в том числе 49 человек — в общежитиях. На изоляции находятся девять учебных групп. В общежитиях на самоизоляции находится 21 человек.

По состоянию на 11 октября, 3158 обучающихся предоставили информацию о вакцинации от коронавируса, Также направлены на вакцинацию 183 иностранных учащихся.

Напомним, в Петербурге почти сто школьных классов находятся на дистанционном обучении из-за случаев заражения коронавирусом и ОРВИ.