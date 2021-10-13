София, 13 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Болгарское правительство оказалось не в состоянии предоставить представителям местной и международной общественности достаточных доказательств необходимости ужесточения в Софии, Бургасе и других крупных городах Болгарии карантинных мер в контексте пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 13 октября материале софийской газеты «Дума».

Незнайка у доктора [Цитата из мс Незнайка на Луне. реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Как сообщает издание, на пресс-конференции в Софии министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что в целом эпидемиологическая обстановка в республике «находится под контролем соответствующих структур».

«Паниковать не стоит, власти постоянно отслеживают поступающую информацию, — сказал он. — Если появятся сообщения о коллапсе работы супермаркетов и небольших ресторанов, а также закрытии региональных медучреждений в столице [Болгарии] или иных населенных пунктах из-за действий новых карантинных правил, этим данным не нужно верить».

В то же время на вопрос корреспондента ТВ Болгарии относительно целесообразности введения с 14 октября в Софии режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) Кацаров не ответил.

Напомним, режим ЧЭС в связи с коронавирусом в столице Болгарии будет введен утром завтра, 14 октября. На неопределенное время отменяются все массовые мероприятия, а также занятия в столичных государственных школах, ПТУ и вузах.

Согласно официальной информации, число заболевших COVID-19 граждан Болгарии составило 528 тысяч человек. Из них скончались 21 906 пациентов.