Богота, , 06:54 — REGNUM Власти США расследуют возможные новые случаи заболевания «гаванским синдромом"в Колумбии в преддверии визита госсекретаря США, сообщают 13 октября американские СМИ.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил для New York Times, что страна расследует новые сообщения о синдроме. Он добавил, что расследование курируют США.

Американцы, пострадавшие от гаванского синдрома, рассказывают об интенсивном и болезненном звуке в ушах. Некоторые из примерно 200 пострадавших месяцами страдают от головокружения и усталости.

Сотрудники посольства США в Боготе могли пострадать от загадочного заболевания, которое вызывает болезненный шум в ушах, усталость и головокружение. Впервые о синдроме сообщили на Кубе в 2016 году и с тех пор американские дипломаты по всему миру испытали симптомы заболевания.

Его происхождение неизвестно, некоторые предполагают, что это один из видов биологического оружия.