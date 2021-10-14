Богота, 14 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Власти США расследуют возможные новые случаи заболевания «гаванским синдромом» в Колумбии в преддверии визита госсекретаря США, сообщают 13 октября американские СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил для New York Times, что страна расследует новые сообщения о синдроме. Он добавил, что расследование курируют США.

Американцы, пострадавшие от гаванского синдрома, рассказывают об интенсивном и болезненном звуке в ушах. Некоторые из примерно 200 пострадавших месяцами страдают от головокружения и усталости.

Сотрудники посольства США в Боготе могли пострадать от загадочного заболевания, которое вызывает болезненный шум в ушах, усталость и головокружение. Впервые о синдроме сообщили на Кубе в 2016 году, и с тех пор американские дипломаты по всему миру испытали симптомы заболевания.

Его происхождение неизвестно, некоторые предполагают, что это один из видов биологического оружия.