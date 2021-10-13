Пенза, 13 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Пензенской области внесены изменения в постановление регионального Роспотребнадзора о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям. Соответствующий документ 13 октября подписал главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин.

ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно внесенным изменениям, в список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19 добавили депутатов областного и муниципального уровня, работников СМИ, промышленных предприятий, сотовой связи, культурных, выставочных и просветительских мероприятий, включая театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, лекции, концертные и выставочные залы.

Обязательная иммунизация коснется и работников досуговых, зрелищных и развлекательных мероприятий, в том числе цирков, зоопарков, мастер-классов, сотрудников детских игровых комнат, лагерей дневного пребывания детей, а также тех жителей, кто занят в сфере физкультурных, спортивных, гостиничных, туристических, юридических, типографических, ритуальных услуг. Сотрудники аптек, ветеринарных учреждений, охранных предприятий, курьеры, волонтеры, работники клининговых компаний, а также сотрудники организаций по техобслуживанию и ремонту автомобилей обязаны пройти вакцинацию от COVID-19.

Работники, не имеющие противопоказаний, должны пройти вакцинацию первым компонентом до 1 ноября, а завершить курс — до 1 декабря. Отмечается, что привить требуется не менее 80% от общей численности сотрудников. Тех, кто не пройдет обязательную вакцинацию переведут на дистанционный режим или отстранят от работы, говорится в документе.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области с начала пандемии зарегистрировали 74 096 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 58 501 человек, скончались 3036 ковид-пациентов.

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