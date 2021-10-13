Луганск, 13 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Вооруженные люди в форме ВСУ захватили в плен безоружного представителя Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, сообщил 13 октября журналистам представитель ЛНР в Контактной группе по Донбассу Родион Мирошник.

[ wikipedia.org Украинские боевики

Захват произошёл в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги. Диверсионно-разведывательная группа из 24-й бригады напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила в плен одного из них.

Согласно договорённости, все сотрудники Представительства ЛНР в СЦКК были не вооружены, чем и воспользовались боевики ВСУ.

Стоит отметить, что украинские каратели на своих информресурсах утверждают, что офицер НМ ЛНР был захвачен в плен, когда «группа вооружённых лиц с повязками СЦКК «проводила работы по разминированию», на деле — вела разведку оставленных ВСУ позиций».