Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Среди личного состава Западного военного округа (ЗВО) ревакцинировано от коронавируса уже более 35% военнослужащих. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 октября сообщил врио начальника медицинской службы Западного военного округа, подполковник медицинской службы Альберт Жорняк.

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По его словам, на данный момент в ЗВО вакцинирован весь личный состав, за исключением военнослужащих, имеющих противопоказания.

«Ревакцинировано более 35% прикрепленного контингента округа», — заявил Жорняк.

Он уточнил, что с начала массовой вакцинации военнослужащих и членов их семей, по состоянию на сегодняшний день, наблюдаются на стационарном лечении 45 человек.

«Заболевших с тяжелым течением заболевания нет», — подытожил Жорняк.