Вашингтон, 14 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение богатых стран распространить бустерные вакцины от COVID-19 является «аморальным», потому что в Африке прививок до сих пор не хватает. Об этом 13 октбяря сообщает CNN.

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Все более широкое использование бустеров «аморально, нечестно и несправедливо, и это должно быть прекращено», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в интервью Бекки Андерсон на канале CNN во вторник.

«Запускать бустеры — это действительно худшее, что мы можем сделать как мировое сообщество. Это несправедливо, а также несправедливо потому, что мы не остановим пандемию, игнорируя целый континент, причем континент, у которого нет производственных мощностей», — добавил он.

Напомним, что третью, бустерную дозу вакцины Pfizer ввели 27 сентября американскому президенту Джо Байдену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, применение третьей дозы Pfizer для лиц старше 65 лет было одобрено в США 23 сентября.