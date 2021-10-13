Москва, 13 октября 2021, 17:22 — REGNUM Причина осуждения российского гражданина Алексея Навального не в том, что он занимался политикой, а в его серьёзных неладах с законом, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства подчеркнул, что Навальный неоднократно нарушал закон, а ему «неоднократно, по сути, прощали» это. Поэтому в последствиях этих преступлений в виде реального срока нет ничего удивительного.
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