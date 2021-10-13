Москва, 13 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Причина осуждения российского гражданина Алексея Навального не в том, что он занимался политикой, а в его серьёзных неладах с законом, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Владимир Путин «Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России».

Глава государства подчеркнул, что Навальный неоднократно нарушал закон, а ему «неоднократно, по сути, прощали» это. Поэтому в последствиях этих преступлений в виде реального срока нет ничего удивительного.