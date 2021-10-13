Москва, 13 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Гонка вооружений между Россией и США продолжается и её начало было вызвано выходом Вашингтона из договора по противоракетной обороне, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин.

Https://politikus.ru Гонка вооружений

Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Гонка вооружений на марше, к сожалению. Началась она после выхода США из договора по противоракетной обороне», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в 2003 году призывал США не выходить из соглашения по ПРО, но Белый дом попытался нейтрализовать российский ядерный потенциал.

«Это фундаментальная вещь, краеугольный камень международной безопасности. Это не просто защита, это попытка получить стратегические преимущества, обесточивая ядерный потенциал вероятного противника», — рассказал президент России.

«Что мы должны сделать в ответ? Я много раз на этот счет говорил. Если вам интересно, повторю. Или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно, как эффективно будет работать. Либо создать другую систему, которая безусловно будет преодолевать ПРО. Я сказал, что мы это сделаем», — напомнил Владимир Путин.

«Ответ от американских партнеров был такой: наше ПРО не против вас, вы делайте что хотите, будем исходит из того, что не против нас», — добавил российский лидер.