Москва, , 16:41 — REGNUM Совет Думы обсудил распределение обязанностей заместителей председателей Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

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«Сегодня Совет Госдумы рассмотрел распределение обязанностей среди заместителей председателя Госдумы», — сказал Володин.

По его словам, принято решение о том, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») будет курировать комитет по экономической политике, комитет по бюджету и налогам и комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) будет курировать комитет по науке и высшему образованию, комитет по охране здоровья и комитет по культуре.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, комитет по просвещению, а также в его полномочиях взаимодействие с ПАСЕ и ПА ОДКБ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») — комитет по государственному строительству и законодательству, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также комитет по защите конкуренции.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») будет курировать комитет по вопросам семьи, женщин и детей и комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») — комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, комитет по аграрным вопросам и комитет по финрынку.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») будет курировать комитет по промышленности и торговле, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») — комитет по региональной политике и местному самоуправлению, а также комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия») — комитет по энергетике, комитет по малому и среднему предпринимательству и комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) — комитет по молодежной политике, а также комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — комитет по физической культуре и спорту, а также комитет по делам национальностей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет курировать комитет по обороне, комитет по безопасности и противодействию коррупции, комитет по контролю, комитет по международным делам, а также постоянно действующие три комиссии — комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы, комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам, а также комиссии по вопросам депутатской этики.

Вся организация работы комитетов, которая требует решений руководства Думы, полностью проходит через зампредседателей, отметили в Госдуме.

Вице-спикеры также формируют экспертные советы для выработки предложений в рамках деятельности комитетов, отметил Володин.

Кроме того, накануне говоря о законотворчестве в ходе пленарного заседания, Володин призвал парламентариев выходить на рассмотрение и принятие комплекса законов, решающих ту или иную проблему всесторонне. Эту работу он предложил поручить вице-спикерам Госдумы.

Ожидается, что в ближайшее время между вице-спикерами Госдумы будут распределены обязанности по координации и взаимодействию с зарубежными парламентами и международными организациями.

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