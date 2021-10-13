Москва, 13 октября 2021, 16:39 — REGNUM Цены, по которым Германия получает газ из России, очень выгодны, и за это Берлин должен благодарить экс-канцлера (1998 — 2005 г.) Герхарда Шрёдера, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне кризиса в ЕС с ценами на газ, Шрёдер накануне, 12 октября, объяснил рост цен на топливо восстановлением спроса в Азии, который падал из-за пандемийного мирового кризиса.
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