Москва, 13 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Цены, по которым Германия получает газ из России, очень выгодны, и за это Берлин должен благодарить экс-канцлера (1998 — 2005 г.) Герхарда Шрёдера, заявил 13 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Kremlin.ru Герхард Шредер и Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. Санкт-Петербург, 15 − 20 июня 2016 года

Владимир Путин «Такие страны, наши основные потребители, как Германия, пусть низко поклонятся Герхарду Шрёдеру в ножки за то, что сейчас Германия получает [газ] не по тысяче — полторы [долларов за тысячу кубометров], а по 300».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне кризиса в ЕС с ценами на газ, Шрёдер накануне, 12 октября, объяснил рост цен на топливо восстановлением спроса в Азии, который падал из-за пандемийного мирового кризиса.