Москва, 13 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Эффективность российской вакцины «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «дельта» превышает показатели многих зарубежных двухкомпонентных вакцин. Об этом заявили 13 октября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Сообщается, что в течение трёх месяцев после вакцинации «Спутник Лайт» показал эффективность на уровне 70%, тогда как у других препаратов эффективность снижается до 50% через четыре-шесть месяцев.

В РФПИ отметили, что «Спутник Лайт» также можно использовать в качестве бустерной дозы к другим вакцинам. Эффективность в таком случае будет достигать 83% против инфекции и 94% против риска госпитализации.

Отмечается, что статья с результатами исследования эффективности препарата против «дельта"-штамма была направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на текущей неделе.

На сегодняшний день вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована уже в 15 странах. По данным РФПИ, в следующем месяце ожидается её регистрация ещё в 30 государствах.