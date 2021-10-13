Подгорица, 13 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Обязательное ковид-тестирование учеников и непривитых работников школьных учреждений Латвии негативно сказалось на деятельности сельских и провинциальных школ. Об этом директор Бикерниекской основной школы Алексей Мацкевич рассказал порталу Rus.LSM.lv.

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Причин сразу несколько. П словам директора, Бикерниекская основной школа находится в Даугавпилсском крае. «От нас до ближайшей лаборатории — 25 километров. И чтобы туда попасть, сперва нужно получить результат. А с этим есть проблемы», — говорит Мацкевич.

По его словам, у многих семей, чьи дети ходят в сельскую школу, дома нет интернета. А из тех, у кого есть, не у всех есть интернет-банк, позволяющий войти в систему и проверить результат анализа.

«Я уже молчу о том, что просто невозможно что-то сделать в плане логистики. Как добраться? Ведь не все могут себе позволить в течение 36 часов попасть в лабораторию. Вопросов очень много», — признал директор провинциальной школы.

Протестировать детей помогло самоуправление, которое предоставило транспорт, чтобы школьники могли добраться до лаборатории. Но не всегда такое возможно, сетует директор.

Не менее сложным остается и вопрос с семейными врачами. До сих пор для возвращения на учебу в школу после коронавируса, помимо негативного результата теста нужна была справка от семейного врача. «И начинается новая проблема — как попасть к семейному, чтобы получить справку, что ребенок здоров. Рекорд — один ребенок ждал очереди неделю, чтобы вернуться в школу», — сообщил Мацкевич.

С 11 октября 2021 года в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации сроком на три месяца.