Москва, 13 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сбер широко использует «зеленую» энергию из возобновляемых источников и ускоренными темпами переводит на нее свои объекты. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Российской энергетической недели.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

«Сбер активно использует «зеленую» энергию. В течение 2021 года 27 крупнейших объектов Сбера перешли на получение энергии из возобновляемых источников. «Зеленая» энергия составляет не менее 9% от объема, потребляемого всей нашей инфраструктурой. В будущем году мы поставили перед собой амбициозную задачу нарастить использование такой энергии до 22−23% от общего объема», — заявил Станислав Кузнецов.

По его словам, Сбер занимаемся интеграцией «зеленых» технологий в свои процессы уже 3 года.

«Одно из важнейших направлений — уход от потребления бумаги. За эти 3 года мы смогли заметно уменьшить количество используемых бумажных носителей: во внутренних процессах — на 83%, во внешних — на 29%. Наши эксперты подсчитали, что это позволило спасти не менее 160 000 деревьев. В этот год, когда наш банк отмечает 180-летие, мы утвердили программу «Зеленый марафон», в рамках которой наши сотрудники уже посадили 180 000 деревьев во всех регионах России», — отметил заместитель председателя Правления Сбербанка.