Рига, 13 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Во вторник, 12 октября, в Латвии было сделано 21 731 тестов на коронавирус, положительными оказались 2 236 проб. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний со ссылкой на собственные данные.

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Отмечается, что это абсолютный суточный максимум в Латвии за всю пандемию.

Доля положительных тестов составила 17,6%. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 993,4. Это новый исторический максимум. Предыдущий пик фиксировали 11 октября 2021 года (938,8), рекорд прошлой волны — 694 (10 января 2021 года).

Госпитализация за сутки потребовалась 159 пациентам с коронавирусом. В общей сложности лечение в больницах сейчас проходят 899 человек, из них у 108 инфекция протекает тяжело.

Резко выросла смертность. Сообщается о 17 умерших: одном — в возрастной группе 40−49 лет, одном — 50−59 лет, троих — 60−69 лет, троих — 70−79 лет, четверых — в группе 80−89-летних и пяти в группе 90−99-летних. Пиковое число было зафиксировано 11 января 2021 года — 24 смерти.

С 11 октября 2021 года в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации сроком на три месяца.