Таллин, 13 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Признанная как давний исторический факт «отсталость» стран Восточной Европы от Запада может углубиться по итогам коронавирусного кризиса. Об этом профессор восточноевропейской истории Тартуского университета Олаф Мертельсманн расскажет в своей лекции, сообщил сайт университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, «отсталость» Восточной Европы как термин используется историками и политологами Запада давно, хотя сегодня регион демонстрирует очень заметное разнообразие по уровню своего развития, поэтмоу и его отсталость можно определить по-разному.

По словам профессора Мертельсманна, коронавирусную пандемию можно рассматривать как настоящее испытание для государства, институтов и общества Восточной Европы, которое как «лакмусовая бумажка» покажет, какого реального уровня достигли эти страны в своей погоне за стандартами западных стран.

«В некоторой степени можно измерить успех или неудачу стран в этом кризисе. Ряд факторов, таких как ожидаемое улучшение социального и жизненное уровня на Западе, могут привести к выводу, что восточная часть континента находится в более тяжелом положении, чем Запад, из-за пандемии», — считает он.

Пока об этом нельзя сказать однозначно, убежден профессор. Мертельсманн отметил, что свою лекцию «Отсталость» Восточной Европы и эпидемия коронавируса» он прочитает как историк и не коснется медицинских и эпидемиологических аспектов пандемии.

Олаф Мертельсманн изучал историю, немецкий язык, педагогику и финно-угорскую лингвистику в Гамбургском университете с 1990 по 1995 год и получил докторскую степень по новейшей истории в 2000 году. С 2020 года он является профессором истории Восточной Европы в Тартуском университете.

Его исследовательские интересы включают историю Восточной Европы, особенно стран Балтии и Советского Союза, сталинизм, социальную и экономическую историю, а также обе мировые войны. Он является автором или соавтором пяти монографий, написал ряд статей и отредактировал или совместно редактировал девять сборников.