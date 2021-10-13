Таллин, 13 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Полицейские патрули Эстонии в течение последних семи дней активно проверяли соблюдение коронавирусных ограничений по всей республике. Об этом сообщается на странице Департамента полиции страны в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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Сообщается, что были проверены 1423 места, в том числе 771 магазин, 297 единиц общественного транспорта, 66 увеселительных заведений, одно общественное мероприятие, 16 церквей и 272 помещения общего пользования.

В рамках рейдов полиция побеседовала с 1266 человеками, 730 человек получили маски.

«Общая картина хорошая: маски носит 87% людей. Выявили шесть случаев нарушения требования изоляции и девять случаев нарушения требования карантина. Дело о проступке было возбуждено в отношении пяти человек», — говорится в публикации.

В отличие от соседней Латвии, в Эстонии лишь только дискутируется вопрос ужесточения контроля и ковид-ограничений. В Латвии Чрезвычайная ситуация действует с 11 октября нынешнего года.