Москва, 13 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Частные иностранные операторы начали постепенно откачивать из украинских подземных хранилищ принадлежащий им газ, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

«Что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине операторами частными, в том числе и иностранными», — сказал глава государства на «Российской энергетической неделе».

Также глава государства отметил, что «безответственные политики» на Украине призывают национализировать газ, который находится в своих подземных хранилищах и предназначен для ЕС.