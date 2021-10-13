Ереван, 13 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 8497 исследований на коронавирус, из которых 1217 дали положительный результат. Об этом 13 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Всего в стране выявили 275 077 носителей коронавируса. Из них 250 576 справились с инфекцией, в том числе 521 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 17 624 носителя коронавируса. За сутки их стало больше на 65 человек. Смерть в республике зарегистрировали у 6877 пациентов с COVID-19, из которых 31 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7472 тестов на коронавирус 903 были с положительным результатом. 897 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 44 пациента с COVID-19.