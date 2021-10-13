Путин заявил о возможности выхода РФ на рекордные объёмы поставок газа
Москва, 13 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Россия до конца 2021 года выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объём поставок газа на глобальный рынок», — заявил Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
По его словам, для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Также глава государства подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнёрами.